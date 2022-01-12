"Локомотив" объявил о трансфере Мурило в "Палмейрас"
Фото: инстаграм "Локомотива"\Автор неизвестен
Московский "Локомотив" официально объявил о полной договоренности о трансфере защитника Мурило Серкейры в бразильский клуб "Палмейрас".
Как сообщалось ранее, "железнодорожники" выручат за игрока около 2.5 миллионов евро.
Летом 2019 года московский клуб заплатил такие же деньги за футболиста другому бразильскому клуба "Крузейро".
В нынешнем сезоне РПЛ Мурило сыграл в пяти матчах, в которых отметился результативной передачей.
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