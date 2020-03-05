"Локомотив" объявил о возобновлении сотрудничества с Adidas

Компания Adidas снова стала техническим спонсором московского "Локомотива".

Контракт между сторонами вступит в силу летом этого года.

"Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с Adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень. Цифры контракта называть не буду - это наша договорённость. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у "Локомотива" не было с 2008 года", - сказал генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе.

Напомним, что Adidas был экипировщиком московского клуба в 1989 и 1993 годах, а также в периоды 2005-2010 и 2014-2018 годов.

После 20 туров РПЛ "Локомотив" с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

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