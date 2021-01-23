"Локомотив" объявил о замене соперника на сборе из-за коронавируса

Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что сегодня команда сыграет с "Велесом" из Малаги, а не с "Атлетико Манча Реалом".

"Железнодорожникам" пришлось менять соперника из-за вспышки коронавируса в испанском клубе.

Матч состоится сегодня в 18:30 по московскому времени. Это первая контрольная встреча на зимнем сборе "Локо".

Напомним, что подопечные Марко Николича готовятся ко второй части сезона в Марбелье.

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