"Локомотив" объявил о замене соперника на сборе из-за коронавируса
Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что сегодня команда сыграет с "Велесом" из Малаги, а не с "Атлетико Манча Реалом".
"Железнодорожникам" пришлось менять соперника из-за вспышки коронавируса в испанском клубе.
Матч состоится сегодня в 18:30 по московскому времени. Это первая контрольная встреча на зимнем сборе "Локо".
Напомним, что подопечные Марко Николича готовятся ко второй части сезона в Марбелье.
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