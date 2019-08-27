"Локомотив" объявил об аренде Жоау Мариу

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"Локомотив" объявил об аренде Жоау Мариу

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу перешёл в московский "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.

"Железнодорожники" арендовали звёздного португальца до следующего лета с опцией выкупа за неназванную сумму.

За "Локомотив" хавбек будет выступать под 23-м номером.

26-летний Мариу защищал цвета "Интера" с 2016 года, сыграл  69 матчей, забил 4 гола и сделал 15 ассистов. Сдавался в аренду "Вест Хэму".

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

Не пропустите: "Локомотив" будет полностью платить зарплату хавбеку "Интера". | http://soccernews.ru
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