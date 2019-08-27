"Локомотив" объявил об аренде Жоау Мариу
Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу перешёл в московский "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.
"Железнодорожники" арендовали звёздного португальца до следующего лета с опцией выкупа за неназванную сумму.
За "Локомотив" хавбек будет выступать под 23-м номером.
26-летний Мариу защищал цвета "Интера" с 2016 года, сыграл 69 матчей, забил 4 гола и сделал 15 ассистов. Сдавался в аренду "Вест Хэму".
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.
Не пропустите: "Локомотив" будет полностью платить зарплату хавбеку "Интера". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели
-
Три топ-клуба РПЛ хотят купить игрока "Рубина" Сорокина
-
Зидан все еще надеется увидеть Погба в "Реале" до закрытия трансферного окна
-
Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон
-
"Спартак" вступил в гонку за сына Диего Симеоне
Лента новостей
-
"Локомотив" объявил об аренде Жоау Мариу
-
Тайсон публично попросил отпустить его в "Рому"
-
Вальдес отказался комментировать возможный переход Неймара в "Барселону" из-за угрозы увольнения
-
Девять игроков из АПЛ вызваны в сборную Шотландии на матч с Россией в отборе Евро-2020
-
Экс-форвард "Зенита" Халк отметился дублем в матче азиатской Лиги Чемпионов
-
9
Фанаты "Црвены Звезды" пригнали советский танк к стадиону перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов
-
"РБ Лейпциг" согласовал трансфер форварда "Ромы"
-
"Барселона" и ПСЖ вновь не договорились по Неймару
-
Форвард "Краснодара" перешел в румынский клуб "Университатя"
-
Пике и Видаль выиграли крупную сумму в покер
-
О. Бускетс перешел в голландский клуб
-
4
Легенда "МЮ" высказался о возможной отставке Сульшера
-
1
Ибрагимович - об МЛС: "Мой город! Моя игра! Мои правила!"
-
В РФС высказались о не назначенном пенальти в матче ЦСКА - "Ахмат"
-
Роббен не исключил вероятности возвращения в футбол
-
1
Неймар намерен перейти только в "Барселону"
-
"Локомотив" будет полностью платить зарплату хавбеку "Интера"
-
Уткин высмеял выбор Черчесова состава сборной России на сентябрьские матчи отбора Евро-2020
-
Комличенко приблизился к переходу в ЦСКА
-
ЦСКА не договорился по трансферу испанского защитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Наполи
|1
|3
|4
|Аталанта
|1
|3
|5
|Торино
|1
|3
|6
|Брешия
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Рома
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Хеллас Верона
|1
|1
|13
|Фиорентина
|1
|0
|14
|СПАЛ
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Милан
|1
|0
|18
|Парма
|1
|0
|19
|Сампдория
|1
|0
|20
|Лечче
|1
|0