"Локомотив" объявил об аренде Жоау Мариу

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу перешёл в московский "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.

"Железнодорожники" арендовали звёздного португальца до следующего лета с опцией выкупа за неназванную сумму.

За "Локомотив" хавбек будет выступать под 23-м номером.

26-летний Мариу защищал цвета "Интера" с 2016 года, сыграл 69 матчей, забил 4 гола и сделал 15 ассистов. Сдавался в аренду "Вест Хэму".

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

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