"Локомотив" объявил об изменениях в руководстве клуба
Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что в клубе поменялись генеральный директор и состав совета директоров.
"Состоялось общее собрание акционеров "Локомотива", на котором был избран новый состав Совета директоров клуба. В него вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Владимир Пястолов, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Новый состав Совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Плутника Александра Альбертовича.
Также на Совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призёр в составе "Локомотива" 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя Совета профессионального союза футболистов и тренеров", - говорится в официальном заявлении "железнодорожников".
"Локомотив" покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков (в связи с переходом на новую работу) и гендиректор Василий Кикнадзе.
Столичная команда ушла на зимний перерыв на восьмом месте в РПЛ.
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