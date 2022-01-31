"Локомотив" объявил об уходе Анджорина

Фото твиттер "Локомотива"

Полузащитник Фаустино Анджорин официально покинул московский "Локомотив", сообщает пресс-служба клуба.

"Железнодорожники" договорились с "Челси" о досрочном прекращении аренды 20-летнего футболиста.

"В настоящий момент Анджорин продолжает реабилитацию после полученной травмы - перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, "Локомотив" не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду", - объяснили в клубе расставание с англичанином.

В составе "Локо" Анджорин забил 1 гол в 9 матчах. Его арендовали в сентябре с опцией выкупа. С 30 октября хавбек не играл из-за травмы.

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