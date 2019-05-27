"Локомотив" объявил об уходе Денисова

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"Локомотив" объявил об уходе Денисова

Московский "Локомотив" заявил о том, что полузащитник команды Игорь Денисов покидает команду. Решение было принято по согласию обеих сторон.

"Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы "Локомотива". Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков",- сказал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах, отметившись 1 ассистом.

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