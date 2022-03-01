"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Гисдоля

Фото твиттер "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер, который будет готовить команду к ближайшим матчам.

52-летний немец возглавлял "железнодорожников" с октября прошлого года.

"Локо" набрал 28 очков в 18 турах РПЛ и занимает седьмое место в таблице лиги.

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