"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Гисдоля

Теги локомотив москвамаркус гисдоль

"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Гисдоля

Фото твиттер "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер, который будет готовить команду к ближайшим матчам.

52-летний немец возглавлял "железнодорожников" с октября прошлого года.

"Локо" набрал 28 очков в 18 турах РПЛ и занимает седьмое место в таблице лиги.

Не пропустите: Цорн прокомментировал ситуацию с компанией Рангника. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Андрей Воронин покинул "Динамо"

Официально: Андрей Воронин покинул "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов