"Локомотив" объявил об уходе команды на карантин

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"Локомотив" объявил об уходе команды на карантин

Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что команда в полном составе уходит на карантин.

Причина такого решения - угроза распространения пандемии коронавируса.

Все тренировки "железнодорожников" на клубной базе отменены - игроки теперь будут поддерживать форму в домашних условиях.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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