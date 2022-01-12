"Локомотив" объявил об уходе Смолова в "Динамо"
Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов перешел в "Динамо", сообщается на официальном сайте "железнодорожников".
"Благодарим Федора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.
Сумма трансфера составила около 10 миллионов рублей.
31-летний Смолов выступал за "Локомотив" с 2018 года, провел за клуб 98 матчей, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Динамо", "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и "Сельту". За сборную России сыграл 45 матчей и забил 16 голов.
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