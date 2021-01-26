"Локомотив" объявил об уходе Жалолиддинова

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте объявила об уходе из команды узбекистанского полузащитника Жасура Жалолиддинова.

Стороны досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2025 года. Хавбек стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

18-летний Жалолиддинов перешел в "Локомотив" летом 2020 года из "Бунедкора". Российский клуб заплатил узбекистанцам порядка 100 тысяч евро, а также еще около 900 тысяч агентам игрока. За "Локомотив" хавбек не провел ни одного матча. В августе он был отдан в аренду "Тамбову", за который сыграл 1 матч.

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