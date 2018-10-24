"Локомотив" объявил состав на игру с "Порту"
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин определился с составом своей команды на игру группового этапа Лиги Чемпионов против "Порту".
Так, со стартовых минут на поле "РЖД Арены" за хозяев сыграют: Гильерме, Кверквелия, Крыховяк, Игнатьев, Хеведес, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
После двух туров в ЛЧ "железнодорожники" замыкают турнирную таблицу своей группы с нулем очком в активе.
Напомним, в матче юношеской Лиги Чемпионов "Локомотив" обыграл "Порту". | soccernews.ru
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