"Локомотив" объявил состав на третий сбор

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"Локомотив" объявил состав на третий сбор

Тренерский штаб московского "Локомотива" определился со списком футболистов, которые примут участие в третьем зимнем сборе команды.

Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков;

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев;

Полузащитники: Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Фарфан, Рыбчинский, Мухин, Тугарев, Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Куликов;

Нападающие: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.

Напомним, что третий сбор "Локомотива" пройдёт в Испании с 14 по 26 февраля. "Железнодорожников" ожидают контрольные матчи с "Волеренгой" и "Чайкой".

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