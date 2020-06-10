"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича

Новый наставник "Локомотива" Марко Николич завершил формирование тренерского штаба.

Как сообщает сайт клуба, в состав штаба вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев.

Отметим, что клуб покинул Юрий Батуренко, один из ассистентов Юрия Семина.

Первая игра "Локомотива" под руководством Николича состоится 21 июня. Соперником московского клуба будет "Оренбург".

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