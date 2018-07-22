"Локомотив" объявит о переходе звездного хавбека во вторник

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"Локомотив" объявит о переходе звездного хавбека во вторникМосковский "Локомотив" практически согласовал условия аренды полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка, информирует sport.pl.

По сведениям источника, уже завтра 28-летний хавбек парижан прибудет в Россию для прохождения медицинского обследования. На следующий день, как ожидается, он подпишет контракт сроком на один год со своим новым клубом.

Напомним, Семин оценил готовность "Локомотива" к новому сезону. | soccernews.ru

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