"Локомотив" объявит об уходе Семина в ближайшие дни

Теги локомотив москваюрий семин

"Локомотив" объявит об уходе Семина в ближайшие дни

Московский "Локомотив"  в ближайшие два дня объявит об уходе Юрия Семина с поста главного тренера, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт со специалистом. Новым тренером "железнодорожников" станет сербский наставник Марко Николич. 

Таким образом, Николич будет руководить "Локомотивом" в случае возобновления сезона. После 22 туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9-очковым отставанием от лидирующего "Зенита".

Не пропустите: "Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов