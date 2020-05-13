"Локомотив" объявит об уходе Семина в ближайшие дни

Московский "Локомотив" в ближайшие два дня объявит об уходе Юрия Семина с поста главного тренера, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт со специалистом. Новым тренером "железнодорожников" станет сербский наставник Марко Николич.

Таким образом, Николич будет руководить "Локомотивом" в случае возобновления сезона. После 22 туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9-очковым отставанием от лидирующего "Зенита".

Не пропустите: "Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения. | http://soccernews.ru