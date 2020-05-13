"Локомотив" объявит об уходе Семина в ближайшие дни
Московский "Локомотив" в ближайшие два дня объявит об уходе Юрия Семина с поста главного тренера, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
По данным источника, руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт со специалистом. Новым тренером "железнодорожников" станет сербский наставник Марко Николич.
Таким образом, Николич будет руководить "Локомотивом" в случае возобновления сезона. После 22 туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9-очковым отставанием от лидирующего "Зенита".
Не пропустите: "Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Байер" определился со стоимостью трансфера Кая Хаверца
-
Самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург из-за аварии
-
Экс-игрок "Ювентуса" назвал коронавирус обычным гриппом
-
Будущий тренер "Локомотива" не может приехать в Россию
-
Адвокат Мамаева рассказал, зачем Павел требует пересмотра приговора суда
-
"Зенит" договорился с Семаком о новом контракте
-
4
"Наши моменты". Жена Месси поделилась семейным фото с мужем и сыном
-
"Локомотив" хочет сохранить Семина, но не в качестве тренера
-
Юрий Семин отреагировал на информацию о своем уходе из "Локомотива"
-
В ПСЖ опровергли информацию о том, что клуб подарит игрокам золотые чехлы для айфонов
-
"Локомотив" объявит об уходе Семина в ближайшие дни
-
Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"
-
"Ливерпуль" нацелился на венгерского таланта
-
Приговор Кокорину и Мамаев отменен
-
"Ювентус" предложит "Манчестер Юнайтед" трех игроков в обмен на Погба
-
60 лет назад "Реал" выиграл пятую Лигу Чемпионов, забив семь голов в финале
-
Суд вынес решение по фанату, который ударил болельщика "Зенита"
-
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал, когда его могут выписать из больницы
-
1
Легенды АПЛ выбрали лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории
-
3
ФИФА не будет определять лучшего игрока мира по итогам 2020 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20