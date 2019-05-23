"Локомотив" обязан продлить контракт с Сёминым
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин, скорее всего, останется на своём посту.
По словам экс-президента "железнождорожников" Ильи Геркуса, 72-летний специалист выполнил все необходимые условия для автоматического продления контракта с клубом.
"Контракт Сёмина был продлён по схеме "1+1". В случае попадания команды в пятёрку лидеров РПЛ или выхода в финал Кубка России соглашение автоматически продлевается. За сезон "Локомотив" ни разу не выбывал из пятёрки. И это хорошо", - сказал Геркус.
Сёмин вернулся в "Локомотив" в августе 2016 года. С тех пор он выиграл с командой РПЛ и два Кубка России.
Не пропустите: Семин прокомментировал победу в Кубке России. | http://soccernews.ru
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