"Локомотив" обыграл "Ахмат" и поднялся на второе место в таблице РПЛ

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в матче 23-го тура РПЛ.

В составе "железнодорожников" голами отметились Федор Смолов, Алексей Миранчук и Джефферсон Фарфан. За хозяев забил Раванелли.

"Ахмат" - "Локомотив" - 1:3 (0:1)

Голы: Смолов, 45+2 - 0:1, Раванелли, 47 - 1:1, Миранчук, 57 - 1:2, Фарфан, 65 - 1:3.

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади (Роши, 70), Раванелли (Бериша, 85), Шиманьски, Иванов, Исмаэл, Балай (Мбенг, 85).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Баринов, Крыховяк, Фарфан (Тугарев, 90+3), Фернандеш (Идову, 90+1), Смолов (Жемалетдинов, 87).

"Локомотив", имея в активе 42 очка, занял 2 строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат", в активе которого 30 очков, остался на десятой строчке.

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