"Локомотив" обыграл "Ахмат" и поднялся на второе место в таблице РПЛ
"Локомотив" обыграл "Ахмат" в матче 23-го тура РПЛ.
В составе "железнодорожников" голами отметились Федор Смолов, Алексей Миранчук и Джефферсон Фарфан. За хозяев забил Раванелли.
"Ахмат" - "Локомотив" - 1:3 (0:1)
Голы: Смолов, 45+2 - 0:1, Раванелли, 47 - 1:1, Миранчук, 57 - 1:2, Фарфан, 65 - 1:3.
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади (Роши, 70), Раванелли (Бериша, 85), Шиманьски, Иванов, Исмаэл, Балай (Мбенг, 85).
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Баринов, Крыховяк, Фарфан (Тугарев, 90+3), Фернандеш (Идову, 90+1), Смолов (Жемалетдинов, 87).
"Локомотив", имея в активе 42 очка, занял 2 строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат", в активе которого 30 очков, остался на десятой строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Оренбург
|23
|32
|7
|Ростов
|22
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|22
|24
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13