"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ

Теги локомотив москваахмат

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ.

В состав победителей голами отметились полузащитники Александр Коломейцев и Жоау Мариу. 

"Ахмат" - "Локомотив" - 0:2 (0:1)

Голы: Коломейцев, 23 - 0:1, Жоау Мариу, 86 - 0:2.

"Ахмат":Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов (Харин, 53), Роши (Михаляк, 46), Иванов, Глушаков (Швец, 77), Исмаэл, Бериша, Мбенг.

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Магкеев, Идову, Миранчук, Коломейцев, Мурило, Жоау Мариу (Тугарев, 88), Эдер, Джорджевич (Куликов, 32).

Предупреждения: Живоглядов, 40. Харин, 74. Куликов, 80. Уциев, 89.

"Локомотив" с 29 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. У "Ахмата" 12 баллов и 14 строчка.

А еще:  У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена

У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
11 Рубин Рубин 12 14
12 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов