"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ.

В состав победителей голами отметились полузащитники Александр Коломейцев и Жоау Мариу.

"Ахмат" - "Локомотив" - 0:2 (0:1)

Голы: Коломейцев, 23 - 0:1, Жоау Мариу, 86 - 0:2.

"Ахмат":Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов (Харин, 53), Роши (Михаляк, 46), Иванов, Глушаков (Швец, 77), Исмаэл, Бериша, Мбенг.

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Магкеев, Идову, Миранчук, Коломейцев, Мурило, Жоау Мариу (Тугарев, 88), Эдер, Джорджевич (Куликов, 32).

Предупреждения: Живоглядов, 40. Харин, 74. Куликов, 80. Уциев, 89.

"Локомотив" с 29 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. У "Ахмата" 12 баллов и 14 строчка.

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