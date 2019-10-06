"Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче 12-го тура РПЛ

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"Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче 12-го тура РПЛ

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче 12-го тура чемпионата России.

В составе победителей голами отметились Эдер и Алексей Миранчук, забивший впервые с августа. У гостей единственный мяч забил Эванс Кангва.

"Локомотив" - "Арсенал" (Тула) - 2:1 (2:1)

Голы: Эдер, 9 - 1:0, Кангва, 11 - 1:1, Миранчук, 45 (пенальти) - 2:1.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Серкейра, Хеведес (Магкеев, 46), Рыбус, Жоау Мариу, Коломейцев (Идову, 86), Баринов, Чорлука, Эдер, Смолов (Миранчук, 20).

"Арсенал": Левашов, Беляев, Бауэр, Альварес, Григалава, Костадинов, Ткачев, Ломовицкий (Тудорие, 85), Горбатенко, Кангва, Луценко (Лесовой, 46).

"Локомотив" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов. У "Арсенала" 14 очков и 7 позиция.

22 октября "железнодорожники" в рамках 3-го тура Лиги Чемпионов сыграет с "Ювентусом". Начало игры - в 22:00 (мск).

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