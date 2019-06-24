"Локомотив" обыграл "Аустрию" в контрольном матче

"Локомотив" обыграл "Аустрию" в товарищеском матче на сборах в Австрии.

В составе победителей голы забили Никита Дорофеев, Эдер и Станислав Магкеев.

"Аустрия" - "Локомотив" - 1:3 (1:2)

Голы: Дорофеев, 12 - 0:1, Цумак, 19 - 1:1, Эдер, 45 - 1:2, Магкеев, 86 - 1:3.

"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Живоглядов, Магкеев, Чорлука (Лапшов, 46), Лысов (Идову, 46), Куликов, Коломейцев (Дорофеев, 72), Тугарев (Миронов, 46), Дорофеев (Рыбчинский, 46), Эдер (Сулейманов, 46), Жемалетдинов (Долгов, 60).

В австрийском чемпионате "Аустрия" занимает 4 место. "Локомотив" в РПЛ занял вторую строчку.

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