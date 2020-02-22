"Локомотив" обыграл "Чайку" в контрольном матче

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"Локомотив" обыграл "Чайку" в контрольном матче

"Локомотив" обыграл "Чайку" в контрольном матче.

В составе "железнодорожников" Эдер оформил хет-трик.

"Локомотив" - "Чайка" - 3:1 (3:0)

Голы: Эдер, 16 - 1:0, Эдер, 27 - 2:0, Эдер, 39 - 3:0, Леонтьев, 48 - 3:1.

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Хеведес (Рыбус, 62), Кверквелия, Игнатьев (Живоглядов, 62), Чорлука (Мурило, 70), Магкеев (Рыбчинский, 62), Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Эдер (Миранчук, 46).

29 февраля в Санкт-Петербурге состоится матч 20-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив".

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