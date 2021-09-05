"Локомотив" обыграл ЦСКА с минимальной разницей в счете
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
"Локомотив" в товарищеском матче обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Команды играли в ослабленных составах из-за отъезда многих футболистов в национальные сборные.
Победу "железнодорожникам" принесли голы Даниила Куликова и Андрея Никитина. В составе ЦСКА отличился Эдуард Багринцев.
ЦСКА Москва – "Локомотив" Москва – 1:2 (0:1)
Голы: Куликов, 19 (с пенальти) - 0:1, Никитин, 66 - 0:2, Багринцев, 82 - 1:2
ЦСКА: Тороп (Боков, 46), Обляков (Багринцев, 70), Щенников (Гогуа, 46), Васин, Набабкин, Кучаев (Н’Диай, 76), Дзагоев (Бистрович, 46), Бохинен (Аванесян, 84), Ахметов, Чалов, Яковлев (Дауров, 76).
"Локомотив": Савин, Ненахов, Магкеев, Пабло (Иваньков, 46), Тикнизян, Куликов, Бека-Бека, Рыбчинский (Бабкин, 69), Касимов (Никитин, 61), Петров, Керк.
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