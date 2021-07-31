"Локомотив" обыграл ЦСКА в центральном матче второго тура РПЛ
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
"Локомотив" обыграл ЦСКА в московском дерби, которое проходило в рамках второго тура российской премьер-лиги.
ЦСКА - "Локомотив" - 1:2
Голы: Бистрович, 1:0 – 18, Смолов, 1:1 – 22, Жемалетдинов, 1:2 – 59.
ЦСКА – Акинфеев, Тикнизян (Влашич, 68), Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Ахметов (Эджуке, 56), Мухин (Дзагоев, 68), Бистрович (Бохинен, 68), Заболотный, Чалов (Кучаев, 82).
"Локомотив" – Гильерме, Серкейра, Магкеев, Сильянов, Рыбус, Рыбчинский (Зе Луиш, 89), Куликов, Жемалетдинов (Миранчук, 76), Баринов, Камано (Пабло, 83), Смолов (Живоглядов, 89).
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