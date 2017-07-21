Локомотив обыграл ЦСКА в московском дерби

В рамках второго тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем поле принимал "Локомотив". Виктор Гончаренко не стал менять победный состав и выпустил на поле всех тех, кто в первом туре добыл важную победу над "Анжи". Локомотив начал мяч со схожей тактической схемой в три защитника и с одним номинальным форвардом.

Начало матча оправдало ожидания, и ЦСКА, взяв мяч под свой контроль, провел несколько перспективных атак, одна из которых завершилась неточным ударом Березуцкого. "Железнодорожники" постепенно нашли пути выхода из-под прессинга хозяев, и несколько раз своими потревожили взгляд Акинфеева. Затем Локомотив освоился полностью, и игра пошла на встречных курсах, но по-настоящему опасных моментов не было. Гол получился неожиданным: в середине тайма Ари заработал угловой на правом фланге, Фернандеш подал к углу вратарской, а Фарфан без особого сопротивления пробил Акинфеева.

Хозяева побежали отыгрываться, и через три минуты Витиньо нанес опасный удар со штрафного и чуть не застал врасплох Гилерме. Какое-то время у ЦСКА не получалось наладить игру в атаке, а под занавес тайма Витиньо, обыгравшись с Дзагоевым, очень неудобным для голкипера ударом с 25 метров все-таки смог сравнять счет.

Второй тайм начался на высоких скоростях и вскоре Ари пробил с линии штрафной после паса от Миранчука, но удар получился неточным. В ответ Щенников упустил возможность вывести свою команду вперед, когда не смог переправить мяч в ворота после прострела Чалова и серии рикошетов в штрафной соперника. По истечении часа игры ЦСКА потерял ключевого игрока - Алан Дзагоев получил травму и попросил замену. Не исключено, что в итоге и это сыграло свою роль в исходе матча.

Однако винить армейцы должны только самих себя. Вскоре после замены Дзагоева в несложной ситуации сплоховал Васин, скинув мяч прямо на ход Ари, который, обыграв Акинфеева, забивал уже в пустые ворота.

Васин мог реабилитироваться, когда во время подачи корнера выиграл воздух, но после его удара головой мяч пролетел в сантиметрах от створа ворот. Не забиваешь ты... Тут же "Локомотив" забил третий гол: Ари подобрал мяч на чужой половине, затем отличным пасом отправил в прорыв Тарасова, который, попав сначала в Акинфеева, все же заковырял мяч в ворота – 1:3.

В оставшееся время ЦСКА упустил два хороших момента, забивать могли Витиньо и Березуцкий, но в первом случае выручил Гилерме, а во втором Василию не хватило немного точности. Могли футболисты "Локомотива" увеличить свое преимущество, однако Миранчук на 88-й минуте в перспективной атаке затянул с ударом. Под самый финальный свисток ЦСКА имел два опасных момента но ни Оланаре, ни Чалову не удалось забить хотя бы один мяч.

ЦСКА – "Локомотив" - 1:3

Голы: Фарфан, 24 – 0:1; Витиньо, 42 – 1:1, Ари, 66 – 1:2, Тарасов, 74 – 1:3.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Васин, Березуцкий, Щенников (Миланов, 81), Вернблум, Натхо (Чалов, 53), Головин, Дзагоев (Оланаре, 68), Витиньо.

"Локомотив": Гилерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Фарфан, Лысов, Фернандеш, Миранчук (Коломейцев, 95), Ари (Миранчук, 85).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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