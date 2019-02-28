"Локомотив" обыграл "Катанию" в матче второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
В матче клубного чемпионата мира по футболу московский "Локомотив" обыграл "Катанию".
"Локомотив" - "Катания" - 9:8.
"Красно-зеленым" удалось вырвать победу в дополнительное время.
Напомним, вчера "железнодорожники" проиграли "Леванте".
Завтра, 1 марта в третьем матче турнира "Локомотив" сыграет против португальской "Браги".
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