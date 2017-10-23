"Локомотив" обыграл "Краснодар" и сместил "Зенит" с первого места

"Локомотив" и "Краснодар" очным матчем завершали программу 14 тура РФПЛ. Обе команды в последних матчах действовали не лучшим образом, "быки" проиграли три игры подряд, у "железнодорожников" дела обстояли лучше, они поражения разбавляли победами. В отчетном же матче обе команды могли начать победную серию и приблизиться к лидерам. "Локомотив" планировал настигнуть "Зенит", а "Краснодар" – приблизиться к ЦСКА.

Игра началась с нескольких атак гостей. Вандерсон не попал в створ с дальней дистанции, затем Клаэссон отправил мяч в руки вратарю, третья попытка была у Жоаозиньо, но и его выстрел цели не достиг. "Локомотив" же в начале матча действовал не так активно, однако, именно хозяевам удалось забить гол. Фернандеш нашел на фланге Лысова, тот прострелил в штрафную, где не удалось пробить по мячу Фарфану, но игровой снаряд отскочил к Алексею Миранчуку, который тут же отправил его в сетку.

После пропущенного мяча гости пошли вперед большими силами, снова несколько раз, но у краснодарцев ничего не получалось с ударами. Смолов попал в защитника, а неудачной игры на выходе Гильерме никто из игроков "Краснодара" пробить не сумел. Постепенно "быки" сникли, все реже подходя к воротам соперника, в первом тайме ничего опасного создать больше не удалось.

Во втором тайме "Краснодар" стал действовать острее, Жоаозиньо наконец-то попал в створ, пробивая в дальний угол с левого края, однако Гильерме игровой снаряд вытащил, а через десять минут Перейра едва не забил в пустые ворота, но так и не дотянулся до мяча после флангового прострела.

"Локомотив" тут же ответил выстрелом Алексея Миранчука – мяч полетел мимо ворот. Время таяло, тренерский штаб "Краснодара" выпустил на поле Лаборде и Подберезкина, но сравнять счет не удавалось. Более того, пропали и опасные моменты. В итоге "Локомотив" в концовке матча сумел забить второй мяч, сняв все вопросы о победителе. Фернандеш точно пробил со штрафного в левый угол – Синицын свою команду спасти не сумел.

"Локомотив" набрал важнейшие три очка, которые позволили ему сравняться с "Зенитом", но по победам команда Семина опережает питерцев. "Краснодар" же проиграл четвертый матч подряд и остался на шестой позиции.

"Локомотив" – "Краснодар" 2:0

Голы: Ал. Миранчук, 25 – 1:0; Фернандеш, 85 – 2:0

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук (Рыбусь, 75), Ал. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Фарфан

"Краснодар": Синицын, Рамирес, Грицаенко, Гранквист, Петров, Жоаозиньо (Лаборде, 60), Газинский, Перейра, Вандерсон (Подберезкин, 65), Клаэссон, Смолов.

Вячеслав Горбачев

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