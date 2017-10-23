"Локомотив" обыграл "Краснодар" и сместил "Зенит" с первого места

Теги премьер-лига

"Локомотив" обыграл "Краснодар" и сместил "Зенит" с первого места

"Локомотив" и "Краснодар" очным матчем завершали программу 14 тура РФПЛ. Обе команды в последних матчах действовали не лучшим образом, "быки" проиграли три игры подряд, у "железнодорожников" дела обстояли лучше, они поражения разбавляли победами. В отчетном же матче обе команды могли начать победную серию и приблизиться к лидерам. "Локомотив" планировал настигнуть "Зенит", а "Краснодар" – приблизиться к ЦСКА.

Игра началась с нескольких атак гостей. Вандерсон не попал в створ с дальней дистанции, затем Клаэссон отправил мяч в руки вратарю, третья попытка была у Жоаозиньо, но и его выстрел цели не достиг. "Локомотив" же в начале матча действовал не так активно, однако, именно хозяевам удалось забить гол. Фернандеш нашел на фланге Лысова, тот прострелил в штрафную, где не удалось пробить по мячу Фарфану, но игровой снаряд отскочил к Алексею Миранчуку, который тут же отправил его в сетку.

После пропущенного мяча гости пошли вперед большими силами, снова несколько раз, но у краснодарцев ничего не получалось с ударами. Смолов попал в защитника, а неудачной игры на выходе Гильерме никто из игроков "Краснодара" пробить не сумел. Постепенно "быки" сникли, все реже подходя к воротам соперника, в первом тайме ничего опасного создать больше не удалось.

Во втором тайме "Краснодар" стал действовать острее, Жоаозиньо наконец-то попал в створ, пробивая в дальний угол с левого края, однако Гильерме игровой снаряд вытащил, а через десять минут Перейра едва не забил в пустые ворота, но так и не дотянулся до мяча после флангового прострела.

"Локомотив" тут же ответил выстрелом Алексея Миранчука – мяч полетел мимо ворот. Время таяло, тренерский штаб "Краснодара" выпустил на поле Лаборде и Подберезкина, но сравнять счет не удавалось. Более того, пропали и опасные моменты. В итоге "Локомотив" в концовке матча сумел забить второй мяч, сняв все вопросы о победителе. Фернандеш точно пробил со штрафного в левый угол – Синицын свою команду спасти не сумел.

"Локомотив" набрал важнейшие три очка, которые позволили ему сравняться с "Зенитом", но по победам команда Семина опережает питерцев. "Краснодар" же проиграл четвертый матч подряд и остался на шестой позиции.

"Локомотив" – "Краснодар" 2:0

Голы: Ал. Миранчук, 25 – 1:0; Фернандеш, 85 – 2:0

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук (Рыбусь, 75), Ал. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Фарфан

"Краснодар": Синицын, Рамирес, Грицаенко, Гранквист, Петров, Жоаозиньо (Лаборде, 60), Газинский, Перейра, Вандерсон (Подберезкин, 65), Клаэссон, Смолов.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: На радость конкурентам: "Зенит" и ЦСКА сильнейшего не выявили http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов