"Локомотив" обыграл "Леванте" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

"Локомотив" обыграл испанский "Леванте" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

Таким образом, "железнодорожники" обеспечили себе путевку в полуфинал из группы A.

"Локомотив" - "Леванте" 8:5 (4:2, 0:1, 4:2)

Ранее московский "Спартак" гарантировал себе выход в плей-офф из группы B.

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