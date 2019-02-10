"Локомотив" обыграл норвежский клуб в товарищеском матче

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"Локомотив" обыграл норвежский клуб в товарищеском матче

"Локомотив" на сборе в Испании одолел в товарищеском матче норвежский "Хаугесунд".

"Локомотив" - "Хаугесунд" - 3:1

Голы: Миранчук Ал., 1 - 1:0, Эдер, 39 - 2:0, Гриндхейм, 51 - 2:1, Миранчук Ан., 75 - 3:1

"Локомотив": Коченков, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Лысов, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Эдер.  

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