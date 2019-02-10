"Локомотив" обыграл норвежский клуб в товарищеском матче
"Локомотив" на сборе в Испании одолел в товарищеском матче норвежский "Хаугесунд".
"Локомотив" - "Хаугесунд" - 3:1
Голы: Миранчук Ал., 1 - 1:0, Эдер, 39 - 2:0, Гриндхейм, 51 - 2:1, Миранчук Ан., 75 - 3:1
"Локомотив": Коченков, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Лысов, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Эдер.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
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|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10