"Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА

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"Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА

В матче 10-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 3:2. На 10-й минуте счет открыл Баринов, а в начале второго тайма преимущество "железнодорожников" увеличил Смолов. "Оренбург" сумел сократить разрыв в счете, отличился Рогич. В концовке встречи команды обменялись голами. На гол Эдера ответил Кулишев.

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опередив ЦСКА.

"Оренбург" – "Локомотив" - 2:3 (0:1)
Голы: Баринов, 10 - 0:1, Смолов, 48 (с пенальти) - 0:2, Рогич, 69 - 1:2, Эдер, 88 - 1:3, Кулишев, 90 - 2:3

"Оренбург": Климович, Малых, Радакович, Шахов, Зотов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 81), Шкофлек (Афонин, 64), Терехов, Деспотович.

"Локомотив": Гильерме, Серкейра, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк (Коломейцев, 68), Жемалетдинов, Жоау Мариу, Живоглядов, Смолов (Эдер, 75).

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