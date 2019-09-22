"Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА
В матче 10-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 3:2. На 10-й минуте счет открыл Баринов, а в начале второго тайма преимущество "железнодорожников" увеличил Смолов. "Оренбург" сумел сократить разрыв в счете, отличился Рогич. В концовке встречи команды обменялись голами. На гол Эдера ответил Кулишев.
Благодаря победе "Локомотив" поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опередив ЦСКА.
"Оренбург" – "Локомотив" - 2:3 (0:1)
Голы: Баринов, 10 - 0:1, Смолов, 48 (с пенальти) - 0:2, Рогич, 69 - 1:2, Эдер, 88 - 1:3, Кулишев, 90 - 2:3
"Оренбург": Климович, Малых, Радакович, Шахов, Зотов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 81), Шкофлек (Афонин, 64), Терехов, Деспотович.
"Локомотив": Гильерме, Серкейра, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк (Коломейцев, 68), Жемалетдинов, Жоау Мариу, Живоглядов, Смолов (Эдер, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4