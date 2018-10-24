"Локомотив" обыграл "Порту" в матче юношеской Лиги Чемпионов

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"Локомотив" обыграл "Порту" в матче юношеской Лиги ЧемпионовВ матче группового этапа юношеской Лиги Чемпионов московский "Локомотив" обыграл "Порту".

"Локомотив" U-19 - "Порту" U-19 - 2:1

Голы: Куль, 13 - 1:0, Фабиу Силва, 34 - 1:1, Миронов, 61 - 2:1.

Локомотив U-19 – Ботнарь, Лапшов, Магкеев (Сухарев, 89), Поярков, Гюрджан, Миронов, Черный, Куль (Титков, 63), Петров (Климов, 90), Карапузов (Основ, 90), Иосифов (Шарков, 63).

Победа позволила "железнодорожникам" с семью очками в активе единолично возглавить турнирную таблицу в своей группе.

Не пропустите: превью к матчу первых команд "Локомотива" и "Порту". | soccernews.ru

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