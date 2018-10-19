"Локомотив" обыграл "Ростов": это третья подряд победа "железнодорожников" в РПЛ

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"Локомотив" обыграл "Ростов": это третья подряд победа "железнодорожников" в РПЛ

В рамках 11-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на своём поле одолел "Ростов". Победный гол на счету Соломона Кверквелии, также отличились Антон Миранчук и Сверрир Ингасон.

"Локомотив" – "Ростов" - 2:1

Голы: Миранчук, 26 - 1:0, Ингасон, 27 - 1:1, Кверквелия, 60 - 2:1.

"Локомотив": Гильерме, Чорлука (Лысов, 81), Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Фернандеш, Миранчук (Тарасов, 90), Денисов, Баринов, Миранчук, Крыховяк.

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев, Салетрос (Калачев, 70), Юсупов, Ионов (Зуев, 72), Гулиев, Паршивлюк, Сигурдарсон (Шомуродов, 61).

Эта победа стала третьей подряд для "Локомотива" в РПЛ. Благодаря трём очкам, добытым сегодня, "железнодорожники" обошли "Ростов" в турнирной таблице и оказались на четвёртом месте. Донская команда теперь на пятой строчке.

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