"Локомотив" обыграл "Рубин" в стартовом матче РПЛ

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"Локомотив" обыграл "Рубин" в стартовом матче РПЛ

В матче 1-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0. Победу "железнодорожникам" принесли голы Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. У хозяев в середине второго тайма был удален Сильвие Бегич, а в перерыве красную карточку получил главный тренер Леонид Слуцкий.

"Рубин" Казань – "Локомотив" Москва - 0:2 (0:2)
Голы: Миранчук, 2 - 0:1, Баринов, 26 - 0:2

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Меркулов, Самошников (Бегич, 46), Уремович, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Коновалов (Деспотович, 62), Абильгор, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Игнатьев.

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Рыбус, Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 70), Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Магкеев, 76), Смолов.

Удаление: Бегич (65).

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