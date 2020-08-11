"Локомотив" обыграл "Рубин" в стартовом матче РПЛ
В матче 1-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0. Победу "железнодорожникам" принесли голы Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. У хозяев в середине второго тайма был удален Сильвие Бегич, а в перерыве красную карточку получил главный тренер Леонид Слуцкий.
"Рубин" Казань – "Локомотив" Москва - 0:2 (0:2)
Голы: Миранчук, 2 - 0:1, Баринов, 26 - 0:2
"Рубин": Дюпин, Старфельт, Меркулов, Самошников (Бегич, 46), Уремович, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Коновалов (Деспотович, 62), Абильгор, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Игнатьев.
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Рыбус, Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 70), Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Магкеев, 76), Смолов.
Удаление: Бегич (65).
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|М
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|22
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|4
|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
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|16
|Крылья Советов
|23
|22