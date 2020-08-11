"Локомотив" обыграл "Рубин" в стартовом матче РПЛ

В матче 1-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0. Победу "железнодорожникам" принесли голы Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. У хозяев в середине второго тайма был удален Сильвие Бегич, а в перерыве красную карточку получил главный тренер Леонид Слуцкий.

"Рубин" Казань – "Локомотив" Москва - 0:2 (0:2)

Голы: Миранчук, 2 - 0:1, Баринов, 26 - 0:2

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Меркулов, Самошников (Бегич, 46), Уремович, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Коновалов (Деспотович, 62), Абильгор, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Игнатьев.

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Рыбус, Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 70), Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Магкеев, 76), Смолов.

Удаление: Бегич (65).

Не пропустите: "Зенит" уверенно обыграл "Ротор" в первом матче РПЛ. | http://soccernews.ru