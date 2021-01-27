"Локомотив" обыграл шведский клуб в товарищеском матче

Московский "Локомотив" в товарищеском матче обыграл шведский клуб "Эстерсунд" со счетом 3:1. Победу российскому клубу принесли голы Мурило и Эдера, а также автогол Хаугана.

Стоит отметить, что во втором тайме вратарь "железнодорожников" отразил пенальти.

"Локомотив" (Россия) - "Эстерсунд" (Швеция) - 3:1 (1:1)

Голы: Тарготт, 4 - 0:1, Хауган, 41 (автогол) - 1:1, Мурило, 85 - 2:1, Эдер, 89 - 3:1.

"Локомотив": Коченков (Савин, 62), Игнатьев (Лысцов, 62), Чорлука (Петухов, 62), Рыбус (Сильянов, 62), Паблу (Мурило, 62), Крыховяк (Рыбчинский, 62), Жемалетдинов (Берковский, 62), Мухин (Титков, 62), Иосифов (Эдер, 62), Магкеев (Камано, 62), Лисакович (Агеев, 62).

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