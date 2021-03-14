"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ

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"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ

В рамках 22-го тура РПЛ "Локомотив" был сильнее "Сочи".

Благодаря победе "железнодорожники" сместили "Сочи" с четвертого места.

"Локомотив" - "Сочи" 3:1

Голы: Камано, 42 - 1:0, Камано, 56 - 2:0, Юсупов, 58 - 2:1, Смолов, 88 - 3:1

"Локомотив": Гильерме, Пабло, Рыбус, Чорлука, Рыбчинский (Баринов, 77), Куликов (Живоглядов, 67), Крыховяк, Жемалетдинов, Мухин, Камано (Магкеев, 88), Лисакович (Смолов, 67).

"Сочи": Джанаев, Терехов, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Жоаозиньо, Юсупов, Заика, Пруцев (Руденко, 77), Мевля, Дуганджич (Барсов, 61).   

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