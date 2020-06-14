"Локомотив" обыграл "Тамбов" в товарищеском матче
"Локомотив" обыграл "Тамбов" в контрольном матче. Встреча завершилась в пользу "железнодорожников".
Единственный гол забил хавбек Дмитрий Рыбчинский с точной передачи Романа Тугарева.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление сезона запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта "Локомотив" проведёт с "Оренбургом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20