"Локомотив" обыграл "Тамбов" в товарищеском матче

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"Локомотив" обыграл "Тамбов" в товарищеском матче

"Локомотив" обыграл "Тамбов" в контрольном матче. Встреча завершилась в пользу "железнодорожников".

Единственный гол забил хавбек Дмитрий Рыбчинский с точной передачи Романа Тугарева.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление сезона запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта "Локомотив" проведёт с "Оренбургом". 

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