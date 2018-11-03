"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ

В матче 13-го тура РПЛ "Локомотив" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом".

В составе действующего чемпиона России дубль оформил Антон Миранчук, отличившийся во второй половине второго тайма. Для "Локомотива" эта победа стала пятой подряд в РПЛ. "Железнодорожники" явно набрали ход.

Таким образом, "Локомотив" с 24-я очками расположился на 2-м месте в турнирной таблице, отставая на четыре очка от "Зенита".

"Локомотив" - "Арсенал" (Тула) - 3:1.

Голы: Хеведес, 26 -1:0, Беляев, 35 - 1:1, Ант.Миранчук, 70 - 2:1, Ант.Миранчук, 74 - 3:1.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Крыховяк, Кверквелия, Хеведес, Ант.Миранчук (Жемалетдинов, 82), И.Денисов, Баринов (Идову, 46), Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46).

"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко (Бакаев, 56), Кадири Мохаммед, Костадинов, Ткачев (Лесовой, 67), Мирзов (Ожегович, 76), Джорджевич.

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