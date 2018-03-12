"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге

"Локомотив" в заключительном матче 22 тура РФПЛ встретился с "Уралом" в Екатеринбурге. Руководство московской команды изначально хотело перенести игру, но комиссия премьер-лиги дала добро на проведение матча. Поле на "СКБ-Банк Арене" напоминало огород, и показывать содержательный футбол было проблематично, команды в основном использовали навесы и прострелы, комбинаций практически не было.

"Локомотиву" повезло забить сразу два быстрых мяча. Сначала Коломейцев перехватил игровой снаряд в центре поля, подключил к атаке Алексея Миранчука, а тот пробил по воротам, Годзюр отбил мяч перед собой, защитники упустили Антона Миранчука, который выстрелил точно под перекладину. Через пять минут Балажиц в собственной штрафной уложил на газон Эдера, а арбитр указал на "точку". Пенальти четко исполнил Фернандеш, Мануэл развел мяч и вратаря по разным углам.

После резвого начала "Локомотив" отдал инициативу, но в первом тайме все еще организовал ответные атаки, которые были значительно острее наскоков "Урала". Третий гол должен был забивать Коломейцев. После подачи углового Кверквелия скинул мяч на дальнюю штангу, а Александр с метра не попал в створ. Также неплохой момент упустил Эдер, накрутивший оппонента и а затем пробивший в створ – Годзюр оказался на месте.

У "Урала" можно вспомнить удар Эль-Кабира, который получил мяч после неудачного выноса защитника "Локомотива", голландец целил в правый нижний угол, однако Коченков продемонстрировал свою реакцию.

Во втором тайме скорости упали, стало больше нарушений, градом посыпались желтые карточки. Долгое время совершенно не было ударов по воротам, "Урал" владел инициативой, но лишь в последние 15 минут подобрался к чужим воротам, игроки гостей же ходили по полю пешком. В концовке команды обменялись хорошими ударами: Эль Кабир не попал в створ после прострела Бумаля, а Фернандеш вышел на ворота за счет индивидуальных действий, но во второй раз переиграть Годзюра не сумел.

"Локомотив" добыл важную победу и на восемь очков оторвался от преследователей, теперь команде предстоит сыграть в Лиге Европы против "Атлетико".

"Урал" – "Локомотив" - 0:2

Голы: Ан. Миранчук, 11 – 0:1; Фернандеш с пенальти, 16 – 0:2

"Урал": Годзюр, Кулаков, Емельянов, Балажиц, Данцев, Бумаль, Димитров (Чантурия, 60), Бикфалви, Егорычев (Фидлер, 67), Эль-Кабир, Ильин.

"Локомотив": Коченков, Рыбусь, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Фернандеш (Ротенберг, 90), Ал. Миранчук, Эдер (Тарасов, 84).

Вячеслав Горбачев

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