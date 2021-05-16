"Локомотив" обыграл "Урал" в матче с двумя удалениями
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0.
Победу "железнодорожникам" принес гол Дмитрия Рыбчинского на 89-й минуте. Гости с 27-й минуте играли вдесятером из-за удаления Рафала Аугустыняка, а на 75-й минуте остались вдесятером из-за красной карточки Даниела Мишкича.
Таким образом, "Локомотив" занял третье место в чемпионате России и сыграет в Лиге Европы. "Урал" финишировал на 12-й позиции.
"Локомотив" – "Урал" - 1:0 (0:0)
Гол: Рыбчинский, 89 - 1:0
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Магкеев (Миранчук, 46), Крыховяк, Рыбчинский, Жемалетдинов (Живоглядов, 82), Куликов, Камано (Лисакович, 8), Смолов.
"Урал": Годзюр, Адамов, Страннберг, Герасимов, Калинин, Егорычев (Кузьмичев, 81), Аугустыняк, Гаджимурадов (Евсеев, 65), Подберезкин (Мишкич, 66), Бикфалви (Погребняк, 56), Йовичич.
Удаления: Аугустыняк (27), Мишкич (75).
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