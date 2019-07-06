"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России

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"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России

"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России.

Счет был открыт на 6 минуте нападающим московского клуба Федором Смоловым. В конце первого тайма форвард сине-бело-голубых Седар Азмун забил ответный гол в ворота "Локомотива". Во втором тайме Азумун забил второй гол и вывел петербуржцев вперед. На 78-й и 81-й минутах Алексей Миранчук отметился двумя голами в ворота "Зенита".

"Зенит" - "Локомотив" - 2:3 (1:1)

Голы: Смолов, 6 - 0:1, Азмун, 45+2 - 1:1, Азмун, 52 - 1:2, Миранчук, 78 - 2:2, Миранчук, 81 - 2:3.

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Оздоев, Нобоа (Ерохин, 46), Ригони (Мак, 86), Дзюба, Азмун (Джорджевич, 77), Дриусси.

"Локомотив": Гильерме, Серкейра, Живоглядов (Идову, 84), Чорлука, Рыбус, Миранчук, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 67), Смолов.

Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".

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