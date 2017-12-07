"Локомотив" обыграл "Злин" и вышел в плей-офф с первого места

Московский "Локомотив" приехал в Чехию на матч заключительного тура Лиги Европы против "Злина", победа гарантировано выводила железнодорожников в плей-офф, ничья также могла устроить россиян, поражение же было приемлемо, только если "Копенгаген" не выигрывал в параллельном матче у "Шерифа". Датчане в итоге одержали уверенную победу, дело оставалось за "Локомотивом".

"Злин" на первых минутах действовал активнее, но при этом не мог обосноваться у чужой штрафной и нанести прицельный удар, игроки "Локомотива" же довольно часто теряли мяч, из-за чего "Злину" было довольно просто переходить из обороны в атаку, но чехам не хватало исполнительского мастерства. Россияне пришли в себя ближе к 20 минуте, когда едва ли не первая акцентированная атака завершилась прострелом Игнатьева в центр штрафной, после чего Фарфан пробил выше ворот. Через несколько минут уже Фернандеш нашел перуанского форварда своей передачей, но Фаран не сумел должным образом подстроиться под мяч, из-за чего удар получился неопасным.

"Злин" острыми атаками похвастаться не мог, но в целом его устраивал достаточно низкий темп игры, "Локомотив" провел несколько неплохих атак, но на большее в первом тайме его не хватило.

В начале второго тайма чехи немного помогли сопернику, когда Гайич за пять минут дважды сфолил на Фарфане, получил две жёлтые карточки и отправился отдыхать. Семин отреагировал на это выходом Эдера, "Локомотив" усилил атаку, чехам же оставалось только обороняться. Достаточно быстро россияне сумели забить гол, но арбитр отметил его из-за явного офсайда Фарфана, однако ворота уже были распечатаны, поэтому уже через три минуты игровой снаряд снова оказался в сетке. Натиск "Локомотива" дал о себе знать, гости провели несколько массированных атак, одна из которых завершилась голом. Сначала мог забить Фернандеш, он выскочил на ударную позицию, но пробил прямо во вратаря, Фарфан же не успел на добивание. Следом же Игнатьев совершил рывок по флангу, вбежал в штрафную, получил пас от Миранчука, затем, обыгрывая Ирачека, рухнул на газон, но мяч отскочил к Алексею Мирануку, который пробил в ближний угол. Защитник пытался вынести игровой снаряд с ленточки, но у него ничего не получилось.

Прошло всего пять минут и "Локомотив" закрепил свое преимущество: Тарасов выиграл воздух в центре поля, протолкнув игровой снаряд в направлении Фарфана, перуанец убежал от защитников, а затем технично перекинул вратаря. Второй гол успокоил обе команды, "Локомотив" почувствовал, что победа от них уже не уйдет, а чехи смирились с итоговым поражением. Россияне выиграли свою группу и в плей-офф будут иметь преимущество своего поля в ответной игре.

"Злин" - "Локомотив" 0:2

Голы: Ал. Миранчук, 70 – 0:1; Фарфан, 75 – 0:2

"Злин": Зламал, Ирачек, Хронек (Яничек, 75), Матейов (Джафич, 79), Гайич, Гнаничек, Голзер, Копечный, Вукадинович, Траоре, Диоп (Экпай, 72)

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Коломейцев (Тарасов, 45), И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер, 59), Мануэл Фернандеш, Фарфан (Ротенберг, 81).

Удаление: Гайич, 57

Вячеслав Горбачев

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