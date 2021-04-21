"Локомотив" обжаловал решение КДК

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"Локомотив" обжаловал решение КДКФото: Твиттер @fclokomotiv 
"Локомотив" обжаловал решение КДК РФС, вынесенное по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" (2:0).

"Футбольный клуб "Локомотив" оспорит решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС о проведении домашнего матча на нейтральном поле по итогам встречи 25-го тура РПЛ ФК "Локомотив" — ФК "Спартак".

Соответствующий документ, в котором "Локомотив" представил свои доводы по ранее вынесенному решению, был направлен в апелляционный комитет РФС", – сообщили "железнодорожники".

Напомним, москвичи были наказаны проведением одной домашней встречи на нейтральном поле за то, что начальник команды Станислав Сухина несколько раз заходил в судейскую перед игрой со "Спартаком". Наказание выпало на матч 29-го тура с "Динамо".

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