"Локомотив" оценивает братьев Миранчуков в 100 миллионов

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"Локомотив" оценивает братьев Миранчуков в 100 миллионов

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность ухода из клуба полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

За сколько мы можем продать Миранчуков? Если за братьев Миранчук сейчас дадут 100 миллионов, думаю, клуб согласится их отпустить.

Есть ли предложения по братьям? Я об этих предложениях ничего не знаю. Я вообще ничего не комментирую до того, как что-то случится. Только по факту", - приводят слова Мещерякова российские СМИ.

В минувшем сезоне 22-летний Антон Миранчук провел за "Локомотив" 41 матч, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 22-летнего Алексея Миранчука 5 мячей и 8 голевых пасов в 41 поединке.

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