"Локомотив" одержал 400-ю победу в чемпионатах России, чаще выигрывали только две команды

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"Локомотив" одержал 400-ю победу в чемпионатах России, чаще выигрывали только две команды

В рамках 13-го тура РПЛ московский "Локомотив" на своём поле обыграл тульский "Арсенал" со счётом 3:1.

Эта победа стала для "железнодорожников" 400-й в чемпионатах России. Больше триумфов в национальном первенстве только у "Спартака" (449) и ЦСКА (428).

Стоит отметить, что "Локомотив" является трёхкратным чемпионом России - золото команда брала в 2002 и 2004 годах, а также в сезоне 2017/18.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 13 24
3 Краснодар 12 22
4 Ростов 12 21
5 ЦСКА Москва 13 20
6 Спартак Москва 12 19
7 Рубин 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Динамо Москва 13 15
11 Арсенал Тула 13 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
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