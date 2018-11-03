"Локомотив" одержал 400-ю победу в чемпионатах России, чаще выигрывали только две команды

В рамках 13-го тура РПЛ московский "Локомотив" на своём поле обыграл тульский "Арсенал" со счётом 3:1.

Эта победа стала для "железнодорожников" 400-й в чемпионатах России. Больше триумфов в национальном первенстве только у "Спартака" (449) и ЦСКА (428).

Стоит отметить, что "Локомотив" является трёхкратным чемпионом России - золото команда брала в 2002 и 2004 годах, а также в сезоне 2017/18.

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