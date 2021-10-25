"Локомотив" одержал первую победу под руководством Гисдоля

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" на своем поле обыграл "Сочи" со счетом 2:1. Победа стала первой для "железнодорожников" под руководством немца Маркуса Гисдоля.

Победу московскому клубу принесли гол Тина Едвая и автогол Игоря Юрганова. В составе гостей отличился Жоаозиньо.

"Локомотив", набрав 21 очко, вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" с 21 очком опустился на шестую позицию.

"Локомотив" Москва – "Сочи" Сочи - 2:1 (1:0)

Голы: Юрганов, 41 (автогол) - 1:0, Едвай, 49 - 2:0, Жоаозиньо, 90 - 2:1

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай (Куликов, 66), Бека-Бека, Тикнизян (Сильянов, 55), Баринов, Рыбчинский (Бабкин, 79), Марадишвили, Жемалетдинов (Лисакович, 79), Керк (Анджорин, 79).

"Сочи": Заболотный, Заика (Маргасов, 46), Юрганов, Родригао, Прохин (Ангбан, 81), Терехов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Жоаозиньо, 57), Юсупов (Барсов, 87), Кассьерра.

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