"Локомотив" одержал сложную победу над "Тамбовом" в РПЛ
В матче 2-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле обыграл "Тамбов" со счетом 2:1.
Гости первыми открыли счет благодаря голу Михаила Костюкова. На 31-й минуте счет сравнял Антонио Эдер, а через пару минут отличился Владислав Игнатьев. Гол последнего оказался победным.
Благодаря победе "Локомотив" вышел на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. "Тамбов" занимает последнее, 16-е место.
"Локомотив" – "Тамбов" - 2:1 (2:1)
Голы: Костюков, 6 - 0:1, Эдер, 31 - 1:1, Игнатьев, 33 - 2:1
"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Чорлука, Живоглядов, Игнатьев (Смолов, 46), Миранчук, Миранчук, Крыховяк, Баринов, Серкейра, Эдер (Лысов, 63).
"Тамбов": Шелия, Тетрашвили, Таказов, Осипенко, Ойеволе, Килин (Маркелов, 71), Карасев, Чуперка, Костюков (Муйива, 57), Усман (Кленкин, 25), Аппаев.
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