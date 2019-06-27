"Локомотив" одержал волевую победу в результативном матче с чешским клубом

"Локомотив" продолжает предсезонный сбор в Австрии. В рамках подготовки "железнодорожники" провели товарищеский матч с чешским клубом "Фастав" и одержали волевую победу.

Счет на 1-й минуте открыл Рифат Жемалетдинов, но чехи вскоре сравняли счет, а затем вышли вперед. В середине тайма равновесие восстановил Антон Миранчук, которые реализовал пенальти. Во втором тайме победу российскому клубу принесли голы Романа Тугарева и Никиты Дорофеева.

"Локомотив" - "Фастав" - 4:2 (2:2)

Голы: Жемалетдинов, 1 - 1:0, Джафич, 13 - 1:1, Нечас, 16 - 1:2, Ан. Миранчук, 33 (с пенальти) - 2:2, Тугарев, 53 - 3:2), Дорофеев, 57 - 4:2.

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