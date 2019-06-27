"Локомотив" одержал волевую победу в результативном матче с чешским клубом

1 Теги локомотив москва

"Локомотив" одержал волевую победу в результативном матче с чешским клубом

"Локомотив" продолжает предсезонный сбор в Австрии. В рамках подготовки "железнодорожники" провели товарищеский матч с чешским клубом "Фастав" и одержали волевую победу.

Счет на 1-й минуте открыл Рифат Жемалетдинов, но чехи вскоре сравняли счет, а затем вышли вперед. В середине тайма равновесие восстановил Антон Миранчук, которые реализовал пенальти. Во втором тайме победу российскому клубу принесли голы Романа Тугарева и Никиты Дорофеева.

"Локомотив" - "Фастав" - 4:2 (2:2)
Голы: Жемалетдинов, 1 - 1:0, Джафич, 13 - 1:1, Нечас, 16 - 1:2, Ан. Миранчук, 33 (с пенальти) - 2:2, Тугарев, 53 - 3:2), Дорофеев, 57 - 4:2.

Не пропустите: "Сочи" нацелился на шестерых игроков "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Красивая форма

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня"

Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов