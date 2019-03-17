"Локомотив" одолел "Краснодар" и сравнялся с ним по очкам

В рамках 20-го тура РПЛ "Локомотив" одержал победу над "Краснодаром".

По итогам матча, "Краснодар" и "Локомотив" имеют по 35 очков и занимают в турнирной таблице третье и четвертое место соответственно.

"Локомотив" - "Краснодар" 1:0

Гол: Ан. Миранчук (пен), 69 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Идову, 46), Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов, Фарфан.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес (Вандерсон, 58), Мартынович, Петров, Скопинцев (Перейра, 58), Газинский, Ольссон (Сулейманов, 71), Стоцкий, Каборе, Классон, Спайич.

Предупреждение: Каборе (63).

Удаление: Каборе (68).

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