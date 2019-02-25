"Локомотив" огласил стартовый состав на матч с "Сарпсборгом 08"

Сегодня, 25 февраля, "Локомотив" встретится с норвежским клубом "Сарпсборг 08" в рамках товарищеского матча.

Руководство московского клуба огласило стартовый состав на матч:

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Хеведес, Баринов, Денисов, Фарфан, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Сычев, Идову, Игнатьев, Крыховяк, Лыпшов, Рыбчинский, Тугарев, Кварацхелия, Михалик, Жемалетдинов, Смолов.

Стартовый свисток на стадионе Marbella Football Center прозвучит в 20:00.

Не пропустите: "Локомотив" разгромил соперника в товарищеском матче| http://soccernews.ru