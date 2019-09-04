"Локомотив" огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов

Тренерский штаб "Локомотива" огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.



В игрок список вошло 22 футболиста.

Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.

Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.

Наомним, в групповом этапе "Локомотив" сыграет в одной группе с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".

18 сентября "железнодорожники" встретятся с "Байером".

Не пропустите: Матч Шотландия - Россия обслужит греческая бригада арбитров. | http://soccernews.ru