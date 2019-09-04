"Локомотив" огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов
Тренерский штаб "Локомотива" огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
В игрок список вошло 22 футболиста.
Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.
Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.
Наомним, в групповом этапе "Локомотив" сыграет в одной группе с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".
18 сентября "железнодорожники" встретятся с "Байером".
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